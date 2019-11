Der neue Chef kauft eine amerikanische Adresse der Kosmetik/Healthcare, wie heute morgen bekannt wurde. Es ist ein Indiz dafür, dass Henkel voraussichtlich nicht den Mut hat, an den Brocken Wella als Kaufobjekt heranzugehen Immerhin: In Düsseldorf tut sich was.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info