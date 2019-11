Activision Blizzard: Die perfekte Kaufgelegenheit?

Nachdem Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4 / ISIN: US00507V1098) am vergangenen Donnerstag Rücksetzer beim Umsatz und beim Gewinn für das dritte Quartal verkündete, legte die Aktie des Video- und PC-Spiele-Entwicklers den Rückwärtsgang ein. Dabei ging es für die Notierungen bis zum Dienstag um rund 6 Prozent nach unten.

Günstige Einstiegsgelegenheit

Die wieder günstigeren Kurse könnten sich im Nachhinein aber als günstige Einstiegsgelegenheit erweisen. Denn was viele bei den jüngsten Geschäftszahlen übersehen haben, ist, dass die erst nach dem September erschienenen Titel Call of Duty: Modern Warfare (2019) und Call of Duty Mobile natürlich nicht in den Geschäftszahlen zum dritten Quartal berücksichtigt wurden. Gerade diese beiden Spiele dürften sich aber sehr positiv in den Schlussquartalszahlen niederschlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...