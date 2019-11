Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das operative Ergebnis der Bonner habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer ersten Reaktion am Dienstag. Es laufe erfreulicherweise scheinbar überall auch im derzeit widrigen Umfeld rund./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 06:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-11-12/09:05

ISIN: DE0005552004