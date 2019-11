Der E-Commerce-Gigant Amazon will seine Konkurrenten aus dem Einzelhandel mit deren eigenen Waffen schlagen. Wie CNBC berichtet, wird Amazon im kommenden Jahr ein neues stationäres Geschäft in Los Angeles eröffnen. Es werde die erste Filiale einer neuen Amazon-Kette von Lebensmittelgeschäften sein.Laut einem Amazon-Sprecher wird die neue Kette anders sein als Whole Foods. Auch werde sie - anders als Amazon Go - konventionelle Kassen haben. Weitere Details gab der Sprecher aber noch nicht bekannt, ...

