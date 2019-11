Der Kapitalmarkttag von Daimler rückt näher. Daimler-Chef Ola Källenius wird am 14. November in London und am 15. November in New York Einblick in seine Strategie geben. DER AKTIONÄR erwartet von Källenius ebenso ein Statement in Sachen Dividende. Zuletzt schüttete Daimler 3,25 Euro aus, was aktuell einer Rendite von 6,04 Prozent entsprechen würde. Aufgrund der massiven Investitionen in die Elektromobilität und neue Mobilitätsdienste scheint die Höhe der Ausschüttung allerdings nicht gerechtfertigt.

