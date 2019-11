Alexander Pysaruk, seit Oktober CEO der Aval-Bank, Ukraine-Tochter der RBI, ist am Montag von der ukrainischen Anti-Korruptionsbehörde befragt worden. Thema sei die Abwicklung der ukrainischen VAB-Bank gewesen, in der Pysaruk 2014 als stellvertretender Chef der ukrainischen Nationalbank involviert war, sagte Martin Grüll, Finanzchef der RBI und Aufsichtsratschef der Aval Bank, am Dienstag zur APA.Grüll ...

