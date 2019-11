München (ots/PRNewswire) - Jüngste Investition markiert Expansion in der EMEA-Region und fördert den Innovationsmotor von Pure StoragePure Storage, der Anbieter von Datenlösungen, die innovative Unternehmen dabei unterstützen, mehr Wert aus ihren Daten zu schöpfen, hat seine globale Präsenz erneut ausgebaut. Die Eröffnung eines neuen europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Prag markiert eine weitere bedeutende Investition in der EMEA-Region und zeigt das kontinuierliche Engagement von Pure Storage für Innovation.Pure Storage wurde mit dem Fokus auf Innovation gegründet, mit einer kundenorientierten Denkweise. Dieser neue EMEA-Hub wurde konzipiert, um die Innovationskraft von Pure zu stärken und die Time-to-Market weiter zu beschleunigen.Innerhalb der letzten zehn Jahre hat das Unternehmen die Storage-Branche in Unruhe versetzt, indem es Lösungen entwickelt hat, die intelligent, automatisiert und modern sind. Diese Lösungen bereiten Pure den Weg in sein zweites Jahrzehnt seit Unternehmensgründung. Die Vision einer zeitgemäßen Benutzererfahrung im Umgang mit Daten sieht für Pure so aus: Cloud-basiert, KI-gesteuert, sich ständig verbessernd und nutzbar über ein flexibles Abonnementmodell, das in einer hybriden Cloud Umgebung eingesetzt werden kann.Pure Storage hat mit CzechInvest, einer lokalen Agentur für Wirtschafts- und Investitionsentwicklung, zusammengearbeitet, um das neue F&E-Zentrum in Prag zu eröffnen. Die von der Regierung unterstützte Organisation steht globalen Unternehmen bei der Niederlassung in der Tschechischen Republik zur Seite. Der Zugang von CzechInvest zu lokalen Experten, Partnerschaften mit akademischen Institutionen sowie der bestehende Fokus auf Forschung und Entwicklung waren wichtige Unterstützungsmechanismen für Pure bei der Eröffnung des F&E-Zentrums in der Tschechischen Republik.Fachkräfte stehen weltweit zur Verfügung - und Innovation kann nur durch eine Vielzahl von Mitarbeitern vorangetrieben werden. Das neue F&E-Zentrum in Prag wird mit einer Startup-Mentalität geführt, die eine Kultur der Integration, Innovation und Kundenorientierung fördern soll.Geleitet wird das Zentrum von Dan Decasper, General Manager für Pure1®, die Cloud-basierte Softwareplattform des Unternehmens. Decasper kommentierte den Start des Zentrums: "Ich freue mich, dass wir an unserem zehnjährigen Jubiläum das gleiche Engagement für Innovationen beibehalten, das wir am ersten Tag hatten. Wir haben ein enormes Wachstum erlebt und immer daran festgehalten, erneut in die Gewinnung und Expansion von talentierten Fachkräften zu investieren. Wir haben Prag gewählt wegen des vielversprechenden Angebots an talentierten Fachkräften und der günstigen Lage als Tor zum Rest der Region."Über Pure StoragePure Storage (NYSE: PSTG) hilft modernen Unternehmen, Daten in Geschäftsvorteile umzuwandeln. Lösungen von Pure ermöglichen eine einheitliche Benutzererfahrung im Umgang mit Daten, die flexibel an die sich ändernden Kundenbedürfnisse anpassbar ist. Pure Storage, eines der am schnellsten wachsenden IT-Unternehmen der Geschichte, unterstützt Kunden bei der Nutzung von Daten und reduziert zugleich die Komplexität sowie den Aufwand für die Verwaltung der dahinterliegenden Infrastruktur. Pure Storage bietet ein modernes "Datenerlebnis", das eine gemeinsame Betriebsumgebung über mehrere Rechenzentren und Clouds hinweg schafft sowie den Betrieb über APIs und intelligente KI-gesteuerte Automatisierung vereinfacht. Mit einem zertifizierten NPS-Kundenzufriedenheitswert unter dem besten 1 Prozent der B2B-Unternehmen zählt der ständig wachsenden Kundenstamm von Pure Storage zu dem zufriedensten der Welt.AnalystenbewertungGartner September 2019 Magic Quadrant for Primary StoragePure Storage, das "P"-Logo, Evergreen und Pure1 sind Marken oder eingetragene Marken von Pure Storage, Inc. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken oder Namen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1025927/Pure_Storage_Logo.jpgPressekontakt:Daniel Beattiedbeattie@purestorage.comOriginal-Content von: Pure Storage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138463/4437317