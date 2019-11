In der digitalen Welt bedeutet Markenreichweite alles. Viele Marketer verkennen aber die Bedeutung der eigenen Kommunikationskanäle. Gerade Produktinformationen suchen die Nutzer jedoch genau dort. Der Markt für Paid Media, also bezahlte Werbung, ist in der Digitalwelt eine ungebremste Wachstumsmaschine: Laut Statista Digital Market Outlook von Juli 2019 beläuft sich die aktuelle Ausgabenprognose für Deutschland in diesem Jahr auf rund acht Milliarden Euro - plus 36 Prozent in den nächsten vier Jahren. Das macht sich unter anderem darin bemerkbar, dass vor allem Marketingabteilungen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...