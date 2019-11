Der Energiekonzern Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018) bestätigte am Dienstag den angestrebten Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von rund 390 Mio. Euro (ungefähr 1,07 Euro). Zudem sieht der Konzern aus heutiger Sicht auf Grundlage der Annahmen über den Verlauf des restlichen Geschäftsjahrs Potenzial für einen verbesserten Dividendenvorschlag für 2019. In diesem Jahr wurde eine Dividende von 0,90 Euro je ...

