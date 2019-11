BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper pocht weiterhin auf den Start des umstrittenen Kohlekraftwerks Datteln 4. Die 1,1-Gigawatt-Anlage sei "auf gutem Weg", um den kommerziellen Betrieb im Sommer 2020 zu beginnen, sagte Finanzvorstand Sascha Bibert während einer Analysten-Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Quartalsberichts.

Das Unternehmen lehnt die Empfehlung der Kohlekommission weiterhin ab, das Kraftwerk nicht mehr in Betrieb zu nehmen. "Unsere Ansicht hat sich nicht geändert", erklärte Bibert, "unser Fokus liegt auf Datteln 4, im Interesse der Firma und der Gesellschaft". Das Kraftwerk müsse "aus ökonomischen und ökologischen Gründen an den Start gehen".

Das Bundeswirtschaftsministerium will noch in diesem Monat das Kohleausstiegsgesetz vorlegen, in dem der Zeitplan für das Abschalten der deutschen Kraftwerke vorgegeben wird. Dazu verhandelt das Ministerium mit den Betreibern, auch mit Uniper. "Wir sind kurz vor Abschluss der Gespräche", sagte Finanzvorstand Bibert nun.

Ende Oktober hatte das Unternehmen bekanntgegeben, eine erste Netzsynchronisation im Januar 2020 vorzunehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium äußerte sich zu dem Vorgang auf Nachfrage von Dow Jones Newswires nicht direkt. "Welche Genehmigungen der Betreiber des Kraftwerks Datteln 4 besitzt, darüber müsste der Betreiber Auskunft geben bzw. die zuständigen Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen, da Genehmigungsverfahren Länderzuständigkeit sind", erklärte Pressesprecherin Beate Baron. Die Kohlekommission hatte allerdings gefordert, für bereits gebaute, aber noch nicht im Betrieb befindliche Anlagen "eine Verhandlungslösung zu suchen, um diese Kraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen". Die Bundesregierung hatte in Aussicht gestellt, die Empfehlungen des Expertengremiums umzusetzen.

Laut Uniper soll Datteln 4 eines der modernsten Steinkohlekraftwerke der Welt mit einem Nettowirkungsgrad von über 45 Prozent werden. Ein Teil des Stroms soll an die Deutsche Bahn geliefert werden, ein weiterer Teil ins Stromnetz. Außerdem soll das Kraftwerk rund 100.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen.

November 12, 2019

