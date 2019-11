Apples iPhone 11 Pro konnte sich im Kameratest der Spezialisten von DXOMark nicht gegen zwei starke Android-Smartphones durchsetzen. An Huawei und Xiaomi hat Apple sich die Zähne ausgebissen. Mit dem iPhone 11 Pro hat Apple zum ersten Mal seit Jahren wieder mächtig an der Kameraqualität seiner beliebten Smartphones gefeilt. Besitzer der neuen Modelle erfreuen sich an knackig-scharfen Fotos, Weit- und Telezoom-Objektiven und Nachtaufnahmen auf Niveau eines Pixel- oder Huawei-Smartphones. Im Test der Kameraspezialisten von DXOMark hat Apple sich mit seinem iPhone 11 Pro auf die ...

