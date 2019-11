Es schien so, als hätte die Deutsche Bank endlich die Zeichen der Zeit erkannt. Mit Michael Ilgner, bisher Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sollte ein Externer frischen Wind in das Geldhaus bringen. Ilgner ist als Personalvorstand vorgesehen und würde so maßgeblich den Konzernumbau begleiten. Er soll in den Vorstand eintreten, sobald die Aufsichtsbehörden grünes Licht geben. Doch dort gibt es jetzt Gegenwind.Die EZB muss als zuständige Finanzaufsicht Neubesetzungen im Vorstand ...

