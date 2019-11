Die Ölpreise ziehen nach einem volatilen Montagshandel leicht an und die Heizölpreise mit nach oben. Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird am Dienstag bis zu 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Übergeordnet verbleibt die Preisentwicklung im engen Seitwärtstrend, der nunmehr seit Anfang Oktober vorherrscht. Die Nachfrage zieht, wie zu Wochenbeginn üblich, etwas an und bewegt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...