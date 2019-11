Um die Expansion des führenden SaaS-Entwickler für Kundenbewertungsmanagement zu beschleunigen

Providence Strategic Growth ("PSG"), die Growth Equity-Tochter von Providence Equity Partners ("Providence"), gab heute Wachstumsinvestitionen in Höhe von 32 Mio. in Net Reviews bekannt. Net Reviews ist ein führender Entwickler von Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen, der Kundenbewertungsmanagement für Einzelhändler anbietet. Das Managementteam unter der Führung von Olivier Mouillet, Laurent Abisset und Tom Brami wird sich weiterhin um das Tagesgeschäft des Unternehmens kümmern.

Olivier Mouillet, Gründer und CEO von Net Reviews, sagt: "Innerhalb weniger Jahre hat sich Net Reviews zu einem marktführenden Softwareunternehmen entwickelt, das Einzelhändlern, die ihre Kunden besser verstehen und Kundenbindung fördern möchten, eine vertrauenswürdige und unabhängige Web-Lösung, sowie kritische Daten bereitstellt. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Providence Strategic Growth die über tiefgreifendes Knowhow zur Förderung von Wachstumsunternehmen in der Softwarebranche verfügt. Die Investition zielt auf die Beschleunigung der Expansion von Net Reviews in Europa und Amerika durch eine Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen. Wir danken M Capital und Net Angels für ihre Unterstützung von Net Reviews in den letzten Jahren."

Seit der Gründung im Jahr 2012 und mit Hauptsitz in Marseille, entwickelt Net Reviews Software, mit deren Hilfe Einzelhändler verifizierte Kundenbewertungen online und offline erfassen, managen, anzeigen und analysieren können. Das authentische Kundenfeedback verbessert die SEO-Sichtbarkeit und generiert Wiederholungsverkäufe, wobei das Vertrauen und die Sicherheit der teilnehmenden Einzelhändler gefördert werden. Als Marktführer in Frankreich, hat Net Reviews Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Spanien, Deutschland und Brasilien und ist in 44 Ländern weltweit präsent mit 90 Mitarbeitern werden über 6000 Kunden in 17 Sprachen betreut.

Dany Rammal, Geschäftsführer von Providence Strategic Growth, sagt: "Der enorme Erfolg von Net Reviews seit seiner Gründung ist ein Zeugnis für Olivier, Laurent und Tom. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ihnen zu helfen, das Geschäft weiter voranzubringen. Da E-Commerce und Kundenbindung weiterhin im Fokus von Händlern stehen, bietet Net Reviews ein innovatives und attraktives Geschäftsmodell, das das Vertrauen der Online-Kunden steigert, die Sichtbarkeit des Online-Händlers verbessert und das Umsatzwachstum fördert. Durch diese Partnerschaft kann Net Reviews auf alle Ressourcen von Providence Strategic Growth in den USA und Europa zugreifen, was eine beschleunigte Markteinführung und M&A-Aktivitäten ermöglicht. Wir freuen uns darauf, das Potenzial von Net Reviews weiter in Europa und darüber hinaus zu steigern."

Über Providence Strategic Growth Capital Partners LLC

Providence Strategic Growth ("PSG") ist eine Tochtergesellschaft von Providence Equity Partners ("Providence"). PSG wurde 2014 gegründet und konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in Software und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen im unteren und mittleren Marktsegment. Providence ist eine weltweit führende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die den Weg für branchenorientierte private Eigenkapitalbeteiligungen bereitet hat. Sie haben die Vision, dass ein engagiertes Team von Experten außergewöhnliche Unternehmen von bleibendem Wert aufbauen kann.

Seit der Gründung der Firma im Jahr 1989 hat Providence in mehr als 180 Unternehmen investiert und ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Medien-, Kommunikations-, Bildungs- und Informationsbranche konzentriert. PSG hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in London und Kansas City. Für weitere Informationen über PSG besuchen Sie bitte www.provequity.com/private-equity/psg, für weitere Informationen über Providence besuchen Sie bitte www.provequity.com.

Über Net Reviews

Net Reviews ist ein führender Entwickler von Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen, der Kundenbewertungsmanagement für Einzelhändler anbietet. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Avis Vérifiés (Echte Bewertungen), sammelt Kundenbewertungen und ermöglicht es Unternehmen auf wichtige Informationen zugreifen zu können, die ihnen helfen, die Kundenbindung zu verbessern und Zufriedenheit sowie Loyalität zu steigern. Net Reviews wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marseille, Frankreich, sowie weitere Niederlassungen in den USA, Spanien, Deutschland und Brasilien. Net Reviews wurde von der Financial Times 2018 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.echte-bewertungen.com.

