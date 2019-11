Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat PNE in den ersten neun Monaten dieses Jahres hohe Steigerungsraten erzielt. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet auch für das vierte Quartal mit starken Erträgen, der Aktienkurs werde allerdings derzeit vom laufenden Übernahmeangebot dominiert.

PNE habe in den ersten neun Monaten dieses Jahres gemäß SMC-Research den Umsatz und die Ergebniskennzahlen stark gesteigert. Das Unternehmen habe im ersten Halbjahr mehrere große Projekte verkaufen können und sei mit deren Realisierung im dritten Quartal deutlich vorangeschritten. Außerdem haben sich drei Windparks in Deutschland im Bau befunden, von denen zwei für das eigene Portfolio vorgesehen seien. Im vierten Quartal sollten aus Sicht der Analysten weitere substanzielle Einnahmen aus dem Projektgeschäft folgen, um die vom Management bekräftigte Prognose für 2019, die ein EBITDA von 25 bis 30 Mio. Euro und ein EBIT von 15 bis 20 Mio. Euro vorsieht, zu erreichen.

Zugleich treibe das Unternehmen den Roll-out der Scale-up Strategie voran. Wichtige Meilensteine der Umsetzung in diesem Jahr seien die Erschließung des Marktes in Panama durch die Übernahme eines Windpark-Projektportfolios, die Vorarbeiten für erste Photovoltaikprojekte in mehreren Ländern und die deutliche Ausweitung des Servicegeschäfts. Ein kleiner Wermutstropfen sei, dass der Ausbau des Windparkportfolios, das Ende nächsten Jahres eine Kapazität von bis zu 200 MW erreichen und dann verkauft werden solle, zwar deutlich voranschreite (auf 95,7 MW zum Jahresende), dass die Zielgröße aufgrund einer inzwischen sehr langwierigen Genehmigungspraxis in Deutschland aber ambitioniert wirke.

Auf die Kursentwicklung haben die operative Entwicklung und die Zahlen nach Meinung der Analysten wegen des Übernahmeangebots von Photon Management (einer Gesellschaft der Morgan Stanley Infrastructure Partners) zuletzt wenig Einfluss gehabt. Stattdessen bewege sich die Notierung derzeit in einem sehr engen Rahmen um den gebotenen Preis von 4,00 Euro je Aktie. Dies werte das Researchhaus als ein Indiz, dass die Marktteilnehmer eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss der Transaktion sehen.

SMC-Research halte an dem Kursziel von 4,00 Euro fest, was in Relation zu dem aus dem DCF-Modell abgeleiteten Wert von 3,40 Euro je Aktie einer Übernahmeprämie von 18 Prozent entspreche. Da die Aktie auf diesem Niveau notiere, laute das Urteil unverändert "Hold".

