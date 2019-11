Basel (ots) - In einem halben Jahr findet das Europäische Jugendchor Festival Basel (EJCF) zum zwölften Mal statt. Die Finanzierung ist gesichert und das Programm steht. Während fünf Tagen vom 20. - 24. Mai 2020 (Auffahrtstage) wird die Region Basel zum Epizentrum der internationalen Chormusik und der interkulturellen Begegnung.



Gegründet wurde das Festival 1992 kurz nach dem Fall der Mauer in einer Atmosphäre des Aufbruchs und des Interessens an allem, was sich hinter der trennenden Wand verborgen hatte. Heute haben sich die grenzüberschreitenden Beziehungen in ganz Europa intensiviert und offenbaren Verbindendes wie auch Trennendes. Das EJCF sieht dies als Aufforderung, sich mit kulturellen Unterschieden auseinander zu setzen und gleichzeitig im gemeinsamen Gesang alle Grenzen zu überwinden.



Knapp 500 Singende aus zwölf europäischen Ländern sowie ein Gastchor aus Übersee werden erwartet. Sie treffen auf 1'500 Kinder und Jugendliche aus allen Sprachregionen der Schweiz. Das EJCF nimmt als Plattform für höchstqualifizierte Jugendchöre weltweit einen Spitzenplatz ein. Dies dank eines bis heute einzigartigen Konzeptes: Die Präsentation von neunzehn hervorragenden Jugendchören, ausgewählt aus Gewinner*innen von internationalen Chorwettbewerben, verbunden mit soziokultureller Begegnung und breit angelegter Singförderung.



Das Jugendchorfestival kennt keinen Stillstand und setzt Schwerpunkte im Austausch über Schweizer Sprachgrenzen hinweg, in der Verbindung von Musik und Bild und im Ausprobieren neuer Konzertformen. Im 2020 wird das Festival mit einem "Fulminanten Chorspektakel" in der St. Jakobshalle eröffnet. Festivalleiterin Kathrin Renggli erläutert: "Die Planung dieses Grossevents macht riesigen Spass und eröffnet uns neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Vertonung eines Kurzfilms mit gegen 1'000 Singenden. Trotzdem sehen wir die Zukunft des Festivals nicht in der Eventisierung des Chorsingens, sondern in der Konzentration auf das für uns Wesentliche - das Konzertieren auf hohem Niveau und die interkulturelle Begegnung. Letztere auch beim gemeinsamen Singen".



