Bern (ots) - Ein knisterndes Kaminfeuer ist - wenn es draussen kalt ist, regnet oder schneit - der Inbegriff von Gemütlichkeit. Leider ist ein Feuer nicht nur gemütlich, sondern kann auch gefährlich werden. Die Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB) zeigt auf, mit welchen Massnahmen Brände verhindert werden können.Die Gefahr für Wohnungs- und Hausbrände steigt in den Herbst- und Wintermonaten. Die Brandursache liegt häufig im Funkenwurf. Derartige Brände sind oft auf einen unsachgemässen Umgang mit Cheminées und Holzöfen zurückzuführen. Insbesondere leicht brennbare Materialien in der Nähe des Feuers werden durch Funken entzündet. Um Wohnungsbränden vorzubeugen, sollten die Schutztüren oder Metallvorhänge der Holzöfen geschlossen werden. Bei offenen Cheminées empfiehlt die BfB, nachträglich Schutzvorrichtungen anzubringen. Brennbare Materialien wie Vorhänge oder Teppiche dürfen nicht in den Bereich der Flammen oder Funken kommen. Das Verbrennen von Abfall und Karton im Cheminée ist verboten. Es kann zu gefährlichen, unkontrollierbaren Kaminbränden führen.Asche kann auch nach 48 Stunden noch Brände auslösen. Aus diesem Grund muss die Asche vor dem Entsorgen immer in einem feuersicheren Behälter im Freien aufbewahrt werden und ausreichend ausglühen. Sicherheitstipps der BfB im Überblick- Offene Cheminées und Holzöfen mit entsprechendenSchutzvorrichtungen nachrüsten.- Brennbare Materialien gehören nicht in die Nähe der Flammen oderin den Bereich des Funkenwurfs.- Verbrennen von Abfällen ist widerrechtlich, kann zu gefährlichenKaminbränden führen und ist strafbar.- Asche mindestens 48 Stunden ausglühen lassen und nur in einemfeuerfesten Behälter entsorgen.- Das Entsorgen von Asche im Wald ist verboten. Die Asche darfnicht als Dünger verwendet werden.- In kleinen Mengen kann die Asche über die Kehrichtabfuhrentsorgt werden. Grössere Mengen müssen in Absprache mit denkantonalen Behörden auf einer geeigneten Deponie entsorgtwerden.- Cheminées und Holzöfen sind durch den Fachmann regelmässig zureinigen und zu warten. Kontakt:Rolf MeierMedienstelle der Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB)Telefon 031 320 22 82, media@bfb-cipi.chOriginal-Content von: BfB / Cipi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002394/100836517