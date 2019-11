MERKUR BANK KGaA nach der Übernahme: Neues Kursziel für die Aktie der MERKUR PRIVATBANK bei 12,00 EUR DGAP-News: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Research Update MERKUR BANK KGaA nach der Übernahme: Neues Kursziel für die Aktie der MERKUR PRIVATBANK bei 12,00 EUR 12.11.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Nach der Übernahme: Neues Kursziel für die Aktie der MERKUR PRIVATBANK bei 12,00 EUR Pareto Securities bestätigt Kaufempfehlung nach "strategisch richtigem Schritt" München, 12. November 2019 - Die Aktie der MERKUR PRIVATBANK bleibt aus der Sicht von Analysten ein lohnendes Investment: Die Spezialisten von Pareto Securities AS haben das Kursziel der inhabergeführten Privatbank von 10,50 EUR auf 12,00 EUR gesetzt und ihre Kaufempfehlung einmal mehr bestätigt. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 9,75 EUR (Stand: 12. November 2019). Grund für die abermalige Anhebung des Kursziels ist die Übernahme von wesentlichen Teilen des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG durch die MERKUR PRIVATBANK, die das Closing im Oktober bekannt gab. Sowohl aus strategischen Gründen als auch aus finanziellen Gründen sehen die Analysten von Pareto Securities in der Übernahme eine sinnvolle Maßnahme und berücksichtigen diese erstmals in einem ihrer Researches. Die frühere Bank Schilling ist vor allem in der Vermögensanlage und -verwaltung sehr stark, wodurch die MERKUR PRIVATBANK ihre Aktivitäten in diesem Bereich deutlich ausbauen kann. Im Finanzierungsgeschäft wiederum verringert sich der Anteil der Bauträgerzwischenfinanzierung, was aus Sicht der Analysten die Abhängigkeit von diesem Geschäftsbereich reduziert. "Wir haben alle Mitarbeiter übernommen und sehen in allen Standorten Potenzial", betont Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. "So sind wir optimal aufgestellt, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen und den Ertrag weiter zu steigern." Das zeigen auch die jüngsten Geschäftszahlen: Im dritten Quartal erwirtschaftete die MERKUR PRIVATBANK ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 7,9 Mio. EUR, ein Zuwachs um 24,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das vollständige Research gibt es zum Download unter: https://www.merkur-bank.de/privatbank/investoren/aktie.html Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR BANK KGaA tritt seit Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG im Oktober 2019 als MERKUR PRIVATBANK auf. Die rechtliche Umfirmierung erfolgt zur nächsten Hauptversammlung im Juni 2020. Die MERKUR PRIVATBANK ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen im süddeutschen Raum. Rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Mit Übernahme des Bankgeschäftes der Bank Schilling & Co AG erreichte die MERKUR PRIVATBANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 2,2 Mrd. EUR. www.merkur-privatbank.de 