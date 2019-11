Bonn (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt pausierte der Handel zum Wochenbeginn, berichten die Analysten von Postbank Research.Vor diesem Hintergrund und angesichts keiner relevanten Datenveröffentlichungen diesseits des Atlantiks habe es am deutschen Rentenmarkt an klaren Impulsen gefehlt. 10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten zum Handelsschluss etwas höher rentiert als am vergangenen Freitag mit -0,25% (+2 Basispunkte) beziehungsweise -0,54% (+1 Basispunkt). Die 2-jährige Bundrendite habe bei -0,62% verharrt. Nach dem gestrigen Feiertag würden 10-jährige Treasuries heute Morgen mit 1,94% und damit marginal höher als zum Ende vergangener Woche rentieren. Die für heute angesetzte Rede von US-Präsident Donald Trump könnte mit Blick auf die neuesten Entwicklungen im Handelsstreit sowie die morgen endende Schonfrist für Autozölle im Tagesverlauf für Bewegung sorgen. (12.11.2019/alc/a/a) ...

