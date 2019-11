Boston (www.fondscheck.de) - State Street Global Advisors hat heute eine umfangreiche neue Studie veröffentlicht, die die wichtigsten Push- und Pull-Faktoren für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Grundsätze (ESG) bei 300 Institutionellen Investoren weltweit beschreibt.Zu den wichtigsten Push-Faktoren, also den Treibern der ESG-Akzeptanz, gehöre vor allem die Einhaltung der treuhänderischen Pflichten und Vorschriften, gefolgt vom ESG-Risikomanagement für das Portfolio. Die wichtigsten Pull-Faktoren, die eine Akzeptanz für ESG mindern würden, seien zum einen ein Mangel an zuverlässigen ESG-Daten, zum anderen Ressourcen- oder Kostenprobleme im Zusammenhang mit interner Integration, Infrastruktur, Wissensaufbau und einem Mangel an verfügbaren ESG-Mitarbeitern für das Integrationsmanagement. ...

