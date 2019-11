Berlin (ots) - Mario Barth ist vielseitig unterwegs. Mit seinen Live-Shows füllt er Stadien, im TV holt er regelmäßig Top-Einschaltquoten. Auch als Buchautor, Synchronsprecher und als Schauspieler feiert er große Erfolge. Jetzt kommen weitere Aufgaben auf Deutschlands erfolgreichsten Comedian zu: Ab dem 13.11.2019 moderiert Mario wöchentlich exklusiv bei 104.6 RTL Berlins Hitradio, und er geht mit einem Podcast an den Start - bei AUDIO NOW, Deutschlands Audio-Plattform."Ick komme ja aus Berlin-Kreuzberg und freu mich wie bekloppt jetzt in Berlin und Brandenburg meine eigene Radio-Show zu machen. Und mein Podcast wird der Knaller", so Mario Barth. "Dit wird super! Ich lad mir Promi-Gäste ein, quatsche und bediene die Studiotechnik! ...und zwei von den Sachen beherrsche ich sogar!""Die "Mario Barth Radio-Show" wird großes Entertainment", freut sich 104.6 RTL- Programmdirektor Arno Müller. Mario und Arno sind privat befreundet und kamen bei einem gemeinsamen Abendessen auf die Idee: "Großartig, dass Mario ab sofort jede Woche bei uns zu hören ist! Mittwoch ist bei uns jetzt "Mario-Mittwoch"!"Die "Mario Barth Radio Show" gibt es ab dem 13.11.2019 jede Woche mittwochs von 10:00 - 11:00 Uhr und die Wiederholung samstags von 7:00 bis 8:00 Uhr exklusiv auf 104.6 RTL Berlins Hitradio. Sein Podcast "Pommes mit Majo" wird mittwochs exklusiv bei AUDIO NOW - Deutschlands Audio-Plattform veröffentlicht.Pressekontakt:Nina GerhardtLeiterin KommunikationRTL Radio Deutschland GmbH030 884 84 115nina.gerhardt@rtlradio.deOriginal-Content von: RTL Radio Center Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64169/4437565