SRH AlsterResearch AG: EnWave Corporation: Strahlende Zukunft dank Mikrowellen [Coverageaufnahme/Kaufen/Kursziel: CAD 2,60]

12.11.2019 / 11:27

[Delta, British Columbia/Hamburg] Das Hamburger Research-Haus SRH AlsterResearch AG nimmt heute die Aktie des kanadischen Spezialmaschinenherstellers EnWave Corporation in ihr Research-Portfolio auf. Das an der kanadischen TSX Ventures und in Frankfurt gelistete Unternehmen ist spezialisiert auf Anlagen zur schonenden und effizienten Trocknung organischer Materialen mithilfe seiner patentierten Mikrowellen-Vakuumtechnologie REV (Radiant Energy Vacuum). Das Verfahren kommt hauptsächlich in der Lebensmittelproduktion sowie bei der Herstellung pharmazeutischer Produkte zum Einsatz, insbesondere zur Trocknung von Cannabispflanzen für medizinische Anwendungen. Eine Besonderheit liegt darin, dass EnWave seine Anlagen nicht nur verkauft, sondern durch meist exklusive Lizenzverträge über Royalty-Zahlungen einen kontinuierlichen Einnahmestrom während des gesamten Produktionszeitraums sicherstellt. Die Produzenten wiederum erhalten durch die Lizenzvereinbarungen einen exklusiven Gebietsschutz für ihre Produkte. Die aktuelle Kundenbasis umfasst etablierte Marken wie Bonduelle, Merck, Arla Foods, FrieslandCampina und Aurora Cannabis. Des Weiteren produziert das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NutraDried milchbasierte Snack-Produkte, darunter Moon Cheese(R), einen beliebten Trockenkäse-Snack, der in Nordamerika hauptsächlich über die Ketten Costco und Starbucks vertrieben wird. Basierend auf einer Sum-of-the-Part-Analyse sowie einem DCF-Modell kommt Analyst Karsten Rahlf auf einen fairen Wert je Aktie von CAD 2,60. Damit ist das zuletzt bei CAD 1,91 notierende Wertpapier für ihn ein klarer Kauf.

Über SRH AlsterResearch AG: AlsterResearch konzentriert sich auf Equity Research. Aktuell werden mehr als 70 verschiedene Aktien gecovert, der Großteil als Partner in einem Research Joint-Venture mit der Norddeutschen Landesbank. Das gemeinsame Portfolio umfasst mehr als 200 deutsche und internationale Werte. Zusätzlich verhilft AlsterResearch kleineren Unternehmen zu einer verbesserten Wahrnehmung am Kapitalmarkt und sucht für institutionelle Investoren kontinuierlich spannende und erfolgversprechende Investitionsmöglichkeiten, speziell aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Diese werden regelmäßig im Rahmen von Investorenkonferenzen in Deutschland sowie im europäischen Ausland präsentiert.