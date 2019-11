BERLIN und FORT MYERS, Fla., Nov. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Interop Technologies gab heute den Gewinn des Leading Advanced Communications Award 2019 für seine RCS-Technologie (Rich Communications-Services) auf dem Informa Voice and Advanced Communications Summit letzte Woche in Berlin bekannt.

Interop wurde von einem Expertengremium aus unparteiischen Branchenanalysten ausgewählt, weil es in der Lage ist, erfolgreich eine innovative RCS-Lösung zu liefern, die das Kundenerlebnis für die Endbenutzer verbessert.

Die von der GSMA zertifizierte RCS-Lösung (https://www.interoptechnologies.com/rcs-business-messaging) von Interop ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, ihre Legacy-Messaging-Lösungen weiterzuentwickeln und in ihrem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie durch personalisiertes Engagement ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bieten und gleichzeitig neue Umsatzmöglichkeiten erschließen und die Kosten für den Kundensupport senken.

"Wir freuen uns, dass unser Engagement für die technologische Führungsrolle der RCS-Technologie und die Innovation für Mobilfunkbetreiber mit dem Leading Advanced Communications Award von Informa ausgezeichnet wurde", sagte John Dwyer, President und CEO von Interop Technologies. "RCS wirkt sich auf die globale Mobilfunkindustrie aus, und es ist wichtig, dass die Betreiber bei der Vorbereitung der Markteinführung schnell mit einem erstklassigen, flexiblen Messaging-Experten zusammenarbeiten. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir dieser Partner sind und feiert unsere fast 20 Jahre im Carrier Messaging, 12 Jahre in der RCS-Messaging-Technologie und unser unermüdliches Engagement, immer die bessere Lösung für Betreibers zu bieten."

Die langjährige Erfahrung von Interop Technologies bei der Entwicklung von Core-Messaging-Technologien für Mobilfunkbetreiber bildet eine solide Grundlage für die führende Position des Unternehmens in der RCS-Technologie. Neben einer der ersten und langjährigsten UP-Akkreditierungen (Universal Profile) der GSMA für eine RCS-Lösung hat Interop durch seine kontinuierliche Weiterentwicklung und sein Engagement für Mobile Messaging das Unternehmen als einen der weltweit angesehensten RCS-Lösungsanbieter positioniert. Nach der Veröffentlichung der Standards UP 1.0 und 2.0 wurde Interop auch zum gefragtesten Partner für Prüfungen und Akkreditierung von Netzwerklösungen für die größten Gerätehersteller der Branche und Client-/Betriebssystem-Entwickler.

RCS, ein mit Spannung erwartetes Upgrade auf traditionelles SMS-Messaging, wurde von 81 Betreibern weltweit eingeführt, und die GSMA prognostiziert 27 weitere Produkteinführungen durch Betreiber bis zum ersten Quartal 2020.

Interop Technologies wird vom 24. bis 27. Februar auf dem Mobile World Congress 2020 in Barcelona ausstellen. Erfahren Sie mehr unter www.interoptechnologies.com/events (http://www.interoptechnologies.com/events).

Über Interop Technologies

Interop Technologies ist ein führender Anbieter von virtualisierten Kommunikationsnetzen und Cloud-basierten Managed Solutions für Mobile Messaging, Sprache und Konnektivität. Interop Technologies wurde 2002 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, Mobilfunkbetreibern Dienstleistungen und Lösungen anzubieten, die Bereitstellung und Verwaltung von Kommunikationstechnologien der nächsten Generation vereinfachen. Mit seiner GSMA-akkreditierten, durchgängigen RCS-Lösung (https://www.interoptechnologies.com/rich-communication-services) setzt sich Interop dafür ein, Telco-konforme, standardisierte Technologie und ein Höchstmaß an Bereitstellungsflexibilität und Lifecycle-Management für das globale RCS-Ökosystem bereitzustellen.

Interop Technologies (http://www.interoptechnologies.com/) hat seine Hauptgeschäftsstelle in Fort Myers, Florida, mit Büroräumen in Irving, Texas, und eine regionale EMEA-Zentrale in Dublin, Irland.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31bc58ec-75a9-4b00-9372-135ca637bdc6 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31bc58ec-75a9-4b00-9372-135ca637bdc6)