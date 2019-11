CO.DON AG: CO.DON AG schließt Kapitalerhöhung 2019 ab DGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung CO.DON AG: CO.DON AG schließt Kapitalerhöhung 2019 ab 12.11.2019 / 11:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CO.DON AG schließt Kapitalerhöhung 2019 ab Berlin / Teltow, am 12. November 2019 - Die CO.DON AG (DE000A1K0227), einer der Technologieführer bei der Herstellung von humanen Zell- und Gewebetransplantaten, hat ihre am 21. Oktober 2019 beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von 2.549.839 Neuen Stückaktien gestern platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 5,9 Mio. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dementsprechend von derzeit EUR 21.745.817,00 um EUR 2.549.839,00 auf EUR 24.295.656,00 durch Ausgabe von 2.549.839 Neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie nach Eintragung im Handelsregister erhöht. Die Neuen Aktien sollen zum Handel im regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft (ISIN DE000A1K0227) wird voraussichtlich um den 15. November 2019 erfolgen. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft mit der Großaktionärin Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH ("Bauerfeind") in Konkretisierung früherer Abreden mit der Aktionärin eine Darlehensvereinbarung im Umfang von bis zu rund EUR 1,6 Mio. abgeschlossen. Die Mittel aus dem Darlehen sind bis November 2020 abrufbar und sollen neben den im Rahmen der Kapitalerhöhung erzielten Mitteln der Sicherung der in den nächsten zwölf Monaten benötigten Liquidität dienen. Ralf M. Jakobs, Sprecher des Vorstandes: "Ich bedanke mich bei unseren treuen Aktionären für die Teilnahme an der Kapitalerhöhung und deren Vertrauen in die Gesellschaft. Mit Umsetzung dieser Maßnahme konnte wir unsere Eigenkapitalbasis stärken, gleichzeitig jedoch werden wir weiterhin zu Deckung unseres Liquiditätsbedarfs zur Umsetzung unserer Strategie weitere Finanzierungsmaßnahmen zeitnah evaluieren." Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.500 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs (Vorstandssprecher), Tilmann Bur (COO). ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange