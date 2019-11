Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Internetkonzern habe das etwas schwächere operative Ergebnis der Tochter 1&1 Drillisch mit der starken Profitabilität im Webhosting-Geschäft mehr als kompensiert, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer ersten Reaktion am Dienstag./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 02:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-11-12/11:38

ISIN: DE0005089031