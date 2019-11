Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts023/12.11.2019/11:10) - Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) wird bei der nun erfolgten vorzeitigen Rückzahlung der 11,75%-Corral Petroleum Holdings-Anleihe zu 105,875% des Nennwertes ein weiteres Investment erfolgreich abschließen. Neben dem Kursgewinn werden laufende Zinsen in Höhe von 11,75% p.a. vereinnahmt und damit eine deutlich zweistellige Rendite mit diesem Investment erzielt. Holding des marktführenden Kraftsoffunternehmens in Schweden Das schwedische Unternehmen Corral Petroleum Holdings AB ist eine Holdinggesellschaft mit 100%-iger Beteiligung an der Preem AB. Das Unternehmen Preem AB betreibt die beiden Erdölraffinerien in Gothenburg und Lysekil mit einer Raffineriekapazität von mehr als 18 Mio. qm Rohöl pro Jahr. Nach der Veredelung werden Benzin, Diesel, Heizöl und erneuerbare Kraftstoffe an Unternehmen und Verbraucher in Schweden und im Ausland verkauft, u.a. über ein eigenes Netz von über 500 Tankstellen. Erwartete vorzeitige Kündigung der Anleihe, Renditeoptimierung durch aktives Portfoliomanagement Die in Euro denominierte Corral Petroleum Holdings-Anleihe ist mit einem Kupon von 11,75% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 15.05.2021. Mit Mitteilung vom 08.11.2019 hat die Emittentin von ihrem Recht zur vorzeitigen Kündigung Gebrauch gemacht und die Anleihe- bedingt auf die fristgemäße Bereitstellung des Rückzahlungsbetrages nebst aufgelaufener Zinsen - vorzeitig zum 26.11.2019 gekündigt. Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 26.11.2019 Gerhard Mayer (Portfoliomanager): "Bereits im Juli 2019 hat der FU Fonds - Bonds Monthly Income die 11,75%-Corral-Petroleum-Anleihe in das Portfolio aufgenommen. Mit der Konkretisierung des Refinanzierungsvorhabens im Halbjahresbericht wurde die Position zu attraktiven Kursen aufgestockt. Bei erwarteter vorzeitiger Rückzahlung der Anleihe zum 26.11.2019 werden die Anleger des Fonds neben den äußerst attraktiven laufenden Zinserträgen von 11,75% p.a. auch einen Kursgewinn verbuchen." Norbert Schmidt (Portfoliomanager): "Wenngleich das Zahlenwerk zum ersten Halbjahr 2019 durch Sondereffekte u.a. aus der Umstellung des ERP-Systems geprägt war, bestanden keine Zweifel, dass dem Unternehmen eine frühzeitige Refinanzierung zu mutmaßlich deutlich verbesserten Konditionen gelingt. Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements wurde die Entwicklung zu Gunsten unserer Investoren genutzt." Anleger können den FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt. Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOPRatings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Weblink: http://www.heemann.org Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen. Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau presse@heemann.org Tel.: 07263/408 269 Web: http://www.heemann.org (Ende) Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191112023

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2019 05:10 ET (10:10 GMT)