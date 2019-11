Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Evotec, Infineon, Deutsche Post, Daimler, Tesla, BYD und Alibaba. Evotec glänzt mit überzeugenden Neun-Monats-Zahlen und einem erneut angehobenen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Aber reicht das aus, um die Aktie des deutschen Biotech-Spezialisten endlich aus ihrer Lethargie zu befreien? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Zahlen und den Ausblick der beiden DAX-Werte Infineon und Deutsche Post, um eine Verkaufsempfehlung für Daimler und eine Kaufempfehlung für Tesla, um die Frage, warum die BYD-Aktie trotz guter Nachrichten nicht steigen will und um den neuen Weltrekord von Alibaba. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.