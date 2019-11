Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Dialog Semiconductor hat heute am Dienstag seine Langfrist-Ziele erhöht. Dank einer hohen Nachfrage, eines verbesserten Produktmixes und Sparmaßnahmen konnten die Ziele für die Profitabilität angehoben werden. Der Chipentwickler rechnet jetzt langfristig mit einer operativen Marge zwischen 20 und 25 Prozent. HeavytraderZ liefert das, was jeder Börsianer kennt - Emotionen, Rückschläge und Erfolge - eben Börse pur! Die Edutainment-Plattform bietet Markteinschätzungen und den aktiven Handel im Hier und Jetzt in Echtzeit. Bei dem Big Brother ähnlichen Format schaust Du bis zu sechs Börsenhändlern zu, wie sie ihre Märkte (Aktien, Indizes, Rohstoffe und Devisen) auswerten und ihre Trades platzieren. Einfach den Livestream aktivieren und den Händlerprofis bei der Arbeit zuschauen unter: http://www.heavytraderz.live