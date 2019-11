München (ots) - Seit letzter Woche wird "Die Donau ist tief. Ein Krimi aus Passau" (AT) unter der Regie von Maurice Hübner gedreht. Im zweiten Krimi aus der Dreiflüssestadt mit Privatdetektiv Ferdinand Zankl und der Berliner Ex-Polizistin Frederike Bader steht Zankl selbst unter Mordverdacht, und Bader ermittelt undercover. Die Hauptrollen spielen Marie Leuenberger und Michael Ostrowski, in weiteren Rollen sind u.a. Stefan Rudolf, Xenia Tilling, Nadja Sabersky und Bettina Mittendorfer zu sehen. Die Dreharbeiten in München und Passau dauern noch bis 4. Dezember 2019. Die Ausstrahlung beider Krimis aus Passau ("Freund oder Feind" und "Die Donau ist tief") ist im zweiten Halbjahr 2020 als "DonnerstagsKrimi im Ersten" geplant.Zum InhaltPrivatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) wird von der Passauer Kripo unter Mordverdacht festgenommen. Er wird verdächtigt, seine Ex-Freundin, eine Tierheimleiterin, getötet zu haben. Zankl sieht sich jedoch unschuldig und setzt Frederike Bader (Marie Leuenberger) unter Druck, undercover den wahren Täter zu ermitteln. Denn Zankl hat es eilig. Er muss wieder raus dem Knast, um etwas zu erledigen, das keinen Aufschub duldet. Bayerische Archäologen suchen ausgerechnet an der Stelle nach Relikten aus der Römerzeit, wo Zankl im vergangenen Winter den Leichnam eines arabischen Auftragskillers vergraben hatte. Zankl fürchtet die Entdeckung "seiner" Leiche. Eine Entdeckung, die auch für Frederike Bader, die mit ihrer Tochter Mia (Nadja Sabersky) in Passau im Zeugenschutz lebt, gravierende Folgen haben könnte."Die Donau ist tief. Ein Krimi aus Passau" (AT) ist eine Produktion der Hager Moss Film (Produzentinnen: Kirsten Hager, Carmen Stozek) im Auftrag der ARD Degeto und des Bayerischen Rundfunks für Das Erste. Das Drehbuch stammt von Michael Vershinin. Für die Redaktion zeichnen Stephanie Heckner (BR), Cornelius Conrad (BR) und Katja Kirchen (ARD Degeto) verantwortlich.Pressekontakt:Gesine.Pucci@br.deBR-PressestelleTel. 089/5900-10556PR Heike Ackermannoffice@pr-ackermann.comTel. 089/649865-0Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4437618