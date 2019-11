paycentive AG: Vorteile für Kunden und Händler: Sparkasse Südwestpfalz kooperiert mit Loyalty-Spezialist paycentive DGAP-News: paycentive AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Expansion paycentive AG: Vorteile für Kunden und Händler: Sparkasse Südwestpfalz kooperiert mit Loyalty-Spezialist paycentive 12.11.2019 / 11:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Augsburg, 12. November 2019 Die paycentive AG, einer der erfolgreichsten Spezialisten für Loyalty-Programme im Mittelstand, hat mit der Sparkasse Südwestpfalz bereits die 39. Sparkasse als Partner gewonnen. Ab dem kommenden Jahr profitieren rund 90.000 Kunden des Instituts in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz von der Einführung des paycentive-Programms: Einkäufe bei regionalen Handelspartnern mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) werden über eine Rückerstattung eines Teils des Kaufpreises aufs Konto belohnt. Und vom Start weg wird das regionale Partnernetzwerk breit aufgestellt sein - bundesweit sind es mehr als 4.700 Partner, die bei dem 2014 gestarteten Programm mit etwa fünfeinhalb angemeldeten Kunden und bald 40 teilnehmenden Sparkassen dabei sind. "Unsere Kunden können ab Januar bei regelmäßigem Karteneinsatz bei jedem Einkauf vor Ort Geld sparen. Gleichzeitig ist paycentive eine ideale Lösung, um den regionalen Mittelstand durch entsprechende Kundenbindung und zusätzliche Umsatzpotenziale weiter zu stärken - als fest etablierter Partner dieser Unternehmen sind wir immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Wirtschaft vor Ort zu fördern", sagt Peter Kuntz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südwestpfalz. "Gemeinsam mit der Nachbarsparkasse Rhein-Haardt, die das Programm schon nutzt, umspannt das Netz bereits zahlreiche Händler, Dienstleister und Gastronomen, von denen viele auch Firmenkunden unserer Häuser sind. Die vielen Vorteile werden schnell viele weitere Handelspartner vor Ort überzeugen. Wir freuen uns sehr, Kunden und Wirtschaft mit paycentive zum beiderseitigen Vorteil weiter vernetzen zu können." Besonderer Pluspunkt von paycentive ist die komfortable Nutzung: Sparkassen-Kunden müssen sich nicht registrieren oder Daten preisgeben, sie zahlen wie gewohnt mit ihrer Girocard und erhalten anschließend automatisch bequem einen Teil des Kaufpreises als monatlichen Treuebonus direkt zurück aufs Konto - ganz ohne Gutscheine, Stempel oder Punkte sammeln zu müssen, ohne lästige Fragen und auch per Kontaktlosem bezahlen und Mobile Payment. Händler benötigen keine zusätzliche Infrastruktur oder Mitarbeiterschulungen, um attraktive Zielgruppen zu erreichen, die Kundenbindung und -aktivität zu steigern sowie Zusatzerträge zu erzielen. Über die paycentive AG paycentive betreibt eine Plattform, durch die Bank- oder Kreditkarten gleichzeitig auch als Bonuskarte genutzt werden können: payment + incentive = paycentive. Schon über 4.700 regionale Händler, Dienstleister und Gastronomen sowie zahlreiche Outlets bekannter Filialisten nutzen paycentive und erhalten damit eine professionelle Loyalty-Lösung, wie sie bisher nur großen Einzelhandelsketten vorbehalten war. Konsumenten erhalten bei den teilnehmenden Handelspartnern bei Kartenzahlung Boni automatisch gutgeschrieben und brauchen nicht mehr zahlreiche Kunden- oder Stempelkarten mit sich zu führen. Durch Kooperationen mit aktuell 39 Sparkassen ist die paycentive Bonusfunktion für deren mehr als fünf Mio. Kunden automatisch freigeschaltet. Die teilnehmenden Sparkassen werten ihre Konten und Karten dadurch entscheidend auf. paycentive hat Standorte in Augsburg und Paderborn und beschäftigt aktuell ca. 35 Mitarbeiter. Pressekontakt: Presse & Public Relations paycentive AG Franz-Kobinger-Straße 7a 86157 Augsburg Mail: presse@paycentive.de www.paycentive.de/presse --------------------------------------------------------------------------- 12.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 910507 12.11.2019 AXC0184 2019-11-12/11:51