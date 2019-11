DAX-Analyse am Morgen: Die Blicke richten sich auf beide Seiten

So richtig wollte der Funke zum Start in die neue Woche nicht überspringen: An einem Handelstag ohne nennenswerte Impulse schoben sich die Blue Chips in einer rund 80 Punkte breiten Range seitwärts. Das Tageshoch bei 13.226 Zählern und das Tagestief bei 13.144 Punkten machen dabei deutlich, dass sich das Kursgeschehen aktuell auf die 13.200er-Schwelle konzentriert. Die wurde folgerichtig auch per Schlusskurs angesteuert und beinahe punktgenau getroffen, womit die charttechnische Ausgangslage zunächst unverändert bleibt. Im Detail:

Den vollständigen Artikel lesen ...