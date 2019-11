Hamburg (ots) - Anne Meyer-Minnemann gibt nach fünf erfolgreichen Jahren zum 1. Dezember die Chefredaktion des People- und Lifestylemagazins GALA ab. Hans-Peter Junker, stellvertretender GALA-Chefredakteur, wird die Position des Chefredakteurs kommissarisch übernehmen. Über eine Nachfolge wird Gruner + Jahr zu einem späteren Zeitpunkt informieren.Anne Meyer-Minnemann wird ab demselben Zeitpunkt im Auftrag der Geschäftsführung das Thema "Diversity" bei Gruner + Jahr vorantreiben. Aufgrund ihrer langjährigen operativen Erfahrung kann sie in besonderer Weise Einblicke in die Bedeutung diverser Teams und Führungsmannschaften für erfolgreiche Geschäfte vermitteln. Meyer-Minnemann wird Gruner + Jahr bei öffentlichen Veranstaltungen zum Thema "Diversity" repräsentieren.Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr: "Anne Meyer-Minnemann hat die GALA in den letzten Jahren stark geprägt und viele wichtige Impulse gesetzt, zunächst als Unterhaltungschefin, dann als Society-Chefin und Chefredakteurin. Kaum ein anderes Magazin hat heute eine so hohe Relevanz in der Welt von Gesellschaft, Mode und Beauty. Ich danke Anne sehr herzlich für ihren großartigen Einsatz, ihr Engagement und die Leidenschaft, die sie der GALA gewidmet hat. Wir freuen uns jetzt auf die weitere Zusammenarbeit in der neuen Aufgabe."Anne Meyer-Minnemann: "Diversity ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. Ich freue mich, nach 20 Jahren GALA und fünf Jahren als Chefredakteurin die Geschäftsführung in diesem wichtigen Bereich unterstützen zu können und entsprechende Aktivitäten von G+J weiterzuentwickeln und voranzutreiben."Pressekontakt:Stellv. Leitung MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6562/4437661