Europas Anleger haben sich in der Hoffnung auf einen Verzicht der USA auf Strafzölle für EU-Autos aus der Deckung gewagt. Auch gute Firmenergebnisse sorgten am Dienstag für Kauflaune. Der Dax legte am Vormittag 0,5 Prozent zu auf 13.261 Punkte, der EuroStoxx50 gewann 0,4 Prozent auf 3710 Zähler.

