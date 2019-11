Köln (ots) -Bastian Bielendorfer baut für seine neue WDR-Show seine Bühne jedesMal in einer anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen auf. Mit dabei: einprominenter Gast, dem diese Stadt ganz besonders viel bedeutet, weilsie Heimat, Geburtsort oder Lebensmittelpunkt ist. "Bei'Bielendorfer!' besuche ich Orte, an denen ich nie war, halteVorträge, von denen ich keine Ahnung habe und streue 'Fake News' -die Show wird also wie Donald Trumps Präsidentschaft: Nur NOCHlustiger", so der Moderator."Bielendorfer!" ist eine humorvolle Hommage an die jeweiligeGastgeber-Stadt: mit witzigen Talks und Studioaktionen, mitkurzweiligen Filmen und lustigen Anekdoten, die das jeweiligeprominente Kind der Stadt zu bieten hat. So stellt sich BastianBielendorfer zusammen mit Torsten Sträter den Herausforderungen inDortmund. Er lernt mit Ralf Schmitz Leverkusen von einer ganz neuenSeite kennen. Und er feiert Weihnachten auf Bonner Art mit BettinaBöttinger. Stets mit dabei: Bielendorfers musikalischer Sidekick SvenBensmann.Bastian Bielendorfer freut sich auf die neue Show im WDR Fernsehen:"Ich bin ein Kind des WDR. Jean Pütz hat mir das Basteln beigebracht,Domian das Zuhören und Ranga Yogeshwar alles andere. Jetzt möchte ichendlich was zurückgeben."Der in Nordrhein-Westfalen geborene Comedian und Bestseller-Autor istinnerhalb der deutschen Comedy-Szene schon lange kein Geheimtippmehr. Mit seinem Werk "Lehrerkind - Lebenslänglich Pausenhof" schrieber das meistverkaufte Sachbuch des Jahres 2012 und erreichte auch mitseinen drei nachfolgenden Büchern die Top 3 derSpiegel-Bestsellerliste. Mit seinen Solo-Programmen "Das Leben istkein Pausenhof!" und "Lustig, aber wahr" begeistert er zehntausendeZuschauer in ganz Deutschland."Bielendorfer!" im WDR Fernsehen:Am 9. Dezember 2019 um 22.10 Uhr: Mit Torsten Sträter in Dortmund.Am 16. Dezember 2019 um 22.10 Uhr: Mit Ralf Schmitz in Leverkusen.Am 23. Dezember 2019 um 22.10 Uhr: Mit Bettina Böttinger in Bonn.Die Unterhaltungsshow ist eine Produktion von Banijay ProductionsGermany. Redaktion WDR: Katja Banse und Daniel Boltjes.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationLena SchmitzTel. 0221 / 220 7121lena.schmitz@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4437663