Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche verzeichneten die Bundrenditen einen deutlichen Anstieg, so die Analysten der DekaBank.Dieser Anstieg könnte sich durchaus noch fortsetzen, wobei sich die Kurven etwas versteilen dürften. Verkaufsdruck sollte dabei vor allem von zwei Faktoren ausgehen: Marktteilnehmer mit gemischten Mandaten dürften weiterhin in Anleihen relativ zu ihrer Benchmark übergewichtet sein und diese Positionen nun reduzieren. Zudem seien die seit Jahresanfang aufgelaufenen Kursgewinne bei Rentenpositionen weiter erheblich. Da sei die Verlockung groß, Gewinne noch vor dem Jahresende mitzunehmen und Duration zu verkürzen. Allerdings sollte die Dynamik des Renditeanstiegs geringer werden, weil die Stabilisierung des Wachstumsausblicks in der Eurozone kaum zu echten Aufwärtsrevisionen beim Wachstum und den Inflationserwartungen führen dürfte. (Ausgabe vom 11.11.2019) (12.11.2019/alc/a/a) ...

