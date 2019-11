Guten Morgen,alle reden vom Handelskonflikt zwischen den USA und China, doch niemand bemerkt die Entstehung völlig neuer Strukturen, welche die Karten neu mischen. Nach mehr als sechsjährigen Verhandlungen streben nun mehr als ein Dutzend Länder im asiatisch-pazifischen Raum die Unterzeichnung des weltweit größten Handelsabkommens im Jahr 2020 an. Das Abkommen mit dem Namen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) umfasst alle 10 Länder des Blocks der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN) und fünf seiner wichtigsten Handelspartner: Australien, China, Japan, Neuseeland und Südkorea.Zusammen machen die 15 Länder fast ein Drittel der Weltbevölkerung und des globalen Bruttoinlandsprodukts aus. Das ist größer als bei anderen regionalen Handelsblöcken wie der Europäischen Union und dem Abkommen USA-Mexiko-Kanada oder USMCA. Der Mega-Deal begann mit 16 Ländern, bis Indien beschloss, sich dem Handelspakt nicht anzuschließen, da befürchtet wurde, dass dies die inländischen Produzenten des südasiatischen Landes schädigen würde. So oder so: RCEP ist ein Weckruf auch an die EU und die USA, denn mit einem solchen "Deal" verschieben sich die Handelskräfte einmal mehr in Richtung Osten.

