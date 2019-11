Das Joint Venture "Bectochem Loedige Process Technology" (BLPT) mit Sitz in Mumbai, besteht seit April 2013. Lödige hält 51 % der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen. Das BLPT-Portfolio umfasst Maschinen zum Coaten, Mischen, Granulieren sowie Trocknen und die dazu notwendigen Handlingsgeräte für die Pharma-, Lebensmittel- und Chemiebranche. Insgesamt wurden in dieser Konstellation bereits über 300 Pharma-Prozessanlagen aus indischer Produktion an Firmen in Indien und dessen Nachbarländern geliefert, davon weit über 100 Tablettencoater. Der Maschinenbauer aus Deutschland hat damit Zugang zu diesem auf anderen ...

