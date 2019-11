Tichys Einblick: In diesem November begeht Deutschland den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Gleichzeitig wirkt es so, als seien zahlreiche Länder in Europa - und auch Europa selbst - zunehmend gespalten…?

Der Beitrag Douglas Murray über die gefährliche Arroganz von Europa erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...