Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach detaillierten Zahlen von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Infolge zunehmender Handelskonflikte und angesichts der hohen Investitionen in die Zukunftsthemen Elektromobilität und Autonomes Fahren werden die Zeiten im Automobil-Sektor unruhig bleiben", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 10:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 10:47 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004