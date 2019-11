Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat New Work mit "Buy" und einem Kursziel von 350 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach dem Rückschlag der Aktie nach den Zahlen zum zweiten Quartal sei eine Kaufempfehlung angezeigt, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rückgang sei übertrieben und das Wachstum bei der elektronischen Bewerbersuche weiterhin hoch./mf/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 10:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 10:54 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-11-12/13:08

ISIN: DE000NWRK013