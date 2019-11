Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) hat sich im dritten Quartal 2019 operativ solide entwickelt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Trotz anhaltend rückläufiger Märkte. Wie das Technologieunternehmen heute anlässlich der Vorlage seiner Quartalszahlen in Hannover mitteilte, stieg der berichtete Umsatz im dritten Quartal um knapp 3 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 10,8 Milliarden Euro. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen lag das Umsatzwachstum bei -0,3 Prozent, und damit annähernd auf Vorjahresniveau. Dagegen verringerte sich im selben Zeitraum die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um rund 3 Prozent. Dank seines zukunftsweisenden Produktportfolios konnte sich das Technologieunternehmen dem starken weltweiten Rückgang der Nachfrage damit fast gänzlich entziehen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT bereinigt) lag bei 615 Millionen Euro (Marge: 5,6 Prozent). ...

