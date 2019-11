Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Bayer nach Investorenveranstaltungen mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Diskussionen seien konstruktiv gewesen, mit einer klar kommunizierten Strategie bezüglich des Glyphosat-Rechtsstreits, Kapitalverwendung und Zukunft der Pharmasparte, schrieb Analyst Joseph Lockey in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BAY0017