Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 82 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sie berücksichtige nun den Zukauf von Versum in ihrem Bewertungsmodell, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte Merck aber im Pharmageschäft enttäuschen - etwa mit der Multiple-Sklerose-Tablette Mavenclad, könnte der jüngste Kursglanz wieder etwas abblättern./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 20:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006599905