Mit den gemeldeten Zahlen bewege sich die Masterflex SE nach Darstellung der Analysten von SMC-Research am oberen Ende der eigenen Prognose. Auch wenn die konjunkturelle Unsicherheit zunehme, zeigt sich der SMC-Analyst Adam Jakubowski zuversichtlich, dass Masterflex den positiven Trend fortsetzen und seine mittelfristigen Ziele erreichen werde.

Nach einem Plus von 5,7 Prozent im ersten Halbjahr habe Masterflex den Umsatz auch im dritten Quartal um 5,8 Prozent erhöht und bewege sich damit weiter am oberen Ende der für 2019 ausgegebenen Zielspanne von 3 bis 6 Prozent. Auch beim EBIT, das sich im Neumonatszeitraum leicht auf 5,1 Mio. Euro erhöht habe, befinde sich Masterflex auf einem guten Weg, das Ziel einer leichten Steigerung zu erreichen. Allerdings zeige sich Masterflex bezüglich der Entwicklung in Q4 und der Perspektiven für 2020 vorsichtig und begründe dies mit den konjunkturellen Bremsspuren in einigen Zielbranchen.

Um die mittelfristigen Margenziele (spätestens bis 2022 eine EBIT-Marge zwischen 10 und 11 Prozent) abzusichern, solle deswegen bei einer weitere konjunkturellen Abschwächung das laufende Optimierungsprogramm B2DD ausgeweitet werden.

Die Analysten von SMC-Research gehen davon aus, dass Masterflex diese Ziele erreichen werde und sehen auf dieser Grundlage für die Masterflex-Aktie weiter ein hohes Kurspotenzial bis 8,90 Euro. Dementsprechend hat SMC-Research das Urteil "Buy" bestätigt.

