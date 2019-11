Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach dem Abschluss der Ernte und auf der Grundlage des aktuellen Standes der Vermarktung passt der Vorstand der AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90/ WKN A2BPL9, Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse) die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...