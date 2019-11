Die Mietendeckel ist nur einer von mehreren Eingriffen in den Berliner Wohnungsmarkt. Andere Bundesländer beobachten diese ganz genau - und dürften sich etwas abgucken. Eine gute Idee? Ein Blick auf zwei Beispielfälle.

Der Mann ist Ungewissheit gewohnt: Erst wurde die Neubauwohnung von Joern H.* nicht rechtzeitig bezugsfertig. Eigentlich sollte es bereits Ende 2018 so weit sein, doch der Termin verschob sich deutlich. Allein das kann einen angehenden Vermieter verzweifeln lassen. Doch die dadurch ausbleibende Miete oder das Herumschlagen mit der Baufirma sind für den 42-Jährigen nur das kleinere Übel im Vergleich mit dem Mietendeckel, den der Berliner Senat Ende Oktober beschlossen hat.

Der rot-rot-grüne Senat will die Mieten für etwa 1,5 Millionen Berliner Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, einfrieren. Außerdem dürfen Vermieter bei einer Neuvermietung maximal eine Kaltmiete von 9,80 Euro pro Quadratmeter verlangen - vorausgesetzt ihre Wohnung wurde zwischen 2003 und 2013 gebaut. Je älter die Wohnungen, desto niedriger auch die Mietobergrenzen. Bestandsmieten sollen nicht mehr als 20 Prozent über den Obergrenzen liegen. Andernfalls sollen Mieter eine Absenkung fordern dürfen. Das Gesetz zum Mietendeckel soll bis Anfang 2020 vom Abgeordnetenhaus beschlossen sein und dann rückwirkend ab dem 18. Juni 2019 gelten - und das für fünf Jahre.

So viel zur Theorie. Während sich Mieterverbände darüber freuen, beschweren sich vor allem Vermieter wie Joern H., der seinen vollständigen Namen hier nicht lesen möchte, lautstark. Sie fühlen sich durch die drastischen Maßnahmen verunsichert. Immerhin ähnelt der Berliner Wohnungsmarkt einer Testwiese, auf der die Politik die unterschiedlichsten Eingriffe in den Markt ausprobiert. Der Mietendeckel ist nur einer davon - wenn auch der radikalste. Ein anderer ist der strenge Umgang mit Airbnb oder der Milieuschutz von Häusern in besonders begehrten Vierteln wie Kreuzberg oder Friedrichshain.

Andere Städte überlegen sich, ob sie manch eine der Berliner Maßnahmen nicht auch übernehmen. Wenn sie das nicht schon getan haben. Das wird Folgen haben.

Fallbeispiel 1: Mietendeckel setzt Vermieter unter Druck

Joern H. ist in Sorge, obwohl der Mietendeckel für den privaten Vermieter erst einmal gar nicht gelten würde. Seine Wohnung, vor bald drei Jahren für etwa 300.000 Euro gekauft, soll nämlich vom Mietendeckel ausgenommen sein - sie ist zu neu. Alles gut also? Mitnichten: Joern H. ist "stark verunsichert" und hat "Angst, bei der Erstvermietung einen Fehler zu machen", wo er doch zum ersten Mal überhaupt eine Wohnung vermieten will und ihm somit langjährige Erfahrung fehlt.

Sein Fall zeigt, welch unverhoffte Folgen der Mietendeckel haben könnte.

Woher seine Angst kommt? "Wer garantiert mir, dass meine Wohnung bei einem zweiten Mietverhältnis oder ein paar Jahre später rechtlich noch als ‚Neubau' zählt und damit weiter vom Mietendeckel ausgenommen ist", fragt sich Joern H., der Mitglied des Hauseigentümervereins Berlin ist, einer Rechtsberatung für Berliner Eigentümer.

"Das kann nicht sein"

Immerhin hängt an seinem Debüt als privater Vermieter viel Geld: Der Kredit für seine Wohnung im Berliner Stadtteil Alt-Treptow - 62 Quadratmeter, 1. Obergeschoss, Terrasse, Stellplatz in der Tiefgarage - ist auf 15 Jahre ausgelegt. Um ihn bezahlen zu können, plante H. vor den Zeiten des Mietendeckels mit einer Nettokaltmiete von 10,50 Euro pro Quadratmeter. Spielraum für mögliche Reparaturarbeiten oder eine Rendite, die sich ein Vermieter selbstredend erhofft, sind hier nicht einmal miteingerechnet.

Doch nun kommt der Mietendeckel ins Spiel, der Joern H. einen Strich durch die Rechnung machen könnte: Denn die höchstens zulässige Miete beträgt dem Entwurf nach lediglich 9,80 Euro pro Quadratmeter für eine zwischen 2003 und 2013 gebaute Wohnung. Das könnte sich H. nicht leisten. "Selbst, wenn mein Erstmieter mehr als zehn Jahre in der Wohnung lebt, muss das ja nicht heißen, dass sich die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt dann entspannt hat", sagt er. "Womöglich gilt der Mietendeckel weit über die angepeilten fünf Jahre hinaus" - so seine Sorge.Harald Simons, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur in Leipzig und Mitglied des Vorstands beim Forschungsinstitut empirica, geht sogar fest davon aus: "In fünf Jahren, wenn die durch den Mietendeckel geschaffenen Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen fast endlos sind, wird die Politik vor einem Problem stehen: Wenn sie den Mietendeckel einfach außer Kraft setzt, werden die Mieten schlagartig in die Höhe schießen. Deshalb wird der Mietendeckel über die fünf Jahre hinaus gelten. Und dann gehe ich davon aus, dass alle Mitwohnungen, die bis 2019 gebaut wurden, unter den Deckel fallen", sagt der Ökonom.

Um sich dagegen abzusichern, sieht sich Joern H. nun gezwungen, eine besonders hohe Miete zu wählen - solange er noch kann. Eigentlich widerstrebt ihm das, er sei "sozial eingestellt", sagt er. Doch 17 Euro könnte H. heute pro Quadratmeter verlangen und würde wohl trotzdem einen Mieter finden, schätzt der 42-Jährige. Er denkt auch an noch drastischere Maßnahmen. "Wenn ich nur noch 9,80 Euro haben dürfte, würde ich mit der Vermietung der Wohnung dauerhaft ins Minus gehen. Das kann nicht sein. Ich würde dann überlegen, die Wohnung an meine Mutter zu vermieten oder am besten noch an einen Selbstnutzer zu verkaufen."

H.'s Wohnung würde dem angespannten Berliner Markt dann fehlen. Eine der unerwünschten Nebenwirkungen des Mietendeckels, die auch Ökonom Simons Sorgen bereiten: "Wohnungen würden vom Markt verschwinden, während die Nachfrage aufgrund ...

