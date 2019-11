"Attraktiv" - in einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die drei EnergieEffizienzAnleihen der Deutsche Lichtmiete AG mit jeweils 4 von 5 möglichen Sternen.Demnach sei das Geschäftsmodell der Deutschen Lichtmiete für die Zukunft mit der innovativen und bisher einzigartigen Geschäftsidee und der bisherigen Erfahrung seit 2012 gut aufgestellt. In Verbindung mit der Rendite der Anleihen seien diese daher allesamt als "attraktiv" zu bewerten, so die Analysten.

EnergieEffizienzAnleihe 2025

ANLEIHE CHECK I: Die im September 2019 emittierte besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe der Deutsche Lichtmiete AG ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinszahlung jährlich am 01.09.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 01.09.2019 bis zum 01.09.2025. Das Volumen der Emission beträgt bis zu 50 Mio. Euro mit einer Mindestorder von 3.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen. Der Emissionserlös wird im Wesentlichen für die Ausreichung eines Darlehens an die 100%ige Tochtergesellschaft Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH verwendet, ...

