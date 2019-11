Nur zwei Wochen nach dem Start von Apple TV Plus verlässt Kim Rozenfeld das Unternehmen. Der ehemalige TV-Manager war für die Inhalte des neuen Streaming-Dienstes verantwortlich. Die unter seiner Ägide entstandenen Serienformate kamen bei der Kritik allerdings nicht gut weg. Das ging schnell: Kim Rozenfeld, der bei Apple TV Plus für laufende Serien- und Dokuformate verantwortlich war, verlässt den iPhone-Konzern nur zwei Wochen nach dem Start des neuen Streaming-Angebots. Das geht aus einem Bericht des Online-Branchendienstes Deadline hervor. Rozenfeld war einer der ersten, den die beiden Apple-Programmchefs Jamie Erlicht und Zack Van Amburg 2017 in ihr Team holten...

