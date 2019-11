Baden-Baden (ots) - Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Moderatorin Ulla Kock am Brink, die zwischenzeitlich den Glauben an die Liebe verloren hatte / Freitag, 15.11.2019, 22 Uhr, SWR FernsehenDie Liebe kennt keine Grenzen und hält sich nicht an Regeln. Ob Partnerbörse, Dating-Plattform oder Single-Party: Um die große Liebe zu finden, gehen Menschen unterschiedliche Wege. Doch die Liebe lässt sich nicht erzwingen oder planen. Die Liebe überrascht Menschen am exotischen Urlaubsstrand oder zeigt sich plötzlich im Büro. Darf man sich in die Chefin verlieben oder in den Ex-Freund der eigenen Tochter? Was passiert, wenn man sich nach dem Tod des Partners schnell neu verliebt - gesteht man sich selbst das neue Glück ein? Wenn die Schmetterlinge im Bauch das Kommando übernehmen, gibt es häufig kein Zurück. Entscheidet immer das Herz oder manchmal auch der Kopf? Sind die Menschen dazu verdammt, geduldig auf das Schicksal zu warten - oder sollte man dem Liebesglück auf die Sprünge helfen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Von der Liebe überrascht" am Freitag, 15. November, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Ulla Kock am Brink hatte den Glauben an die Liebe zwischenzeitlich verloren "Das Thema Liebe war durch für mich", sagt Ulla Kock am Brink. Denn nach der schmerzhaften Trennung von ihrem Ex-Mann hatte sie den Glauben an die Liebe und die Männer verloren. Doch dann fand sie ausgerechnet in einem Mann, den sie schon lange kannte, die große Liebe. Sie brauchte Zeit, um sich auf ihr Glück einzulassen, doch für die Moderatorin ist klar: "Er ist der Mann fürs Leben." Und so läuteten in diesem Sommer die Hochzeitsglocken.Alina Graf zog für die Liebe zu einem Amazonas-Indianer in den Dschungel Als Alina Graf vor sechs Jahren zu einer Weltreise aufbrach, stand Verlieben eigentlich nicht auf ihrem Plan. Doch dann traf sie in Ecuador auf den jungen Amazonas-Indianer Nantu. Ihre Liebe überraschte sie ebenso wie seine Bitte, bei ihm zu bleiben und mit ihm im Dschungel zu leben: "Das war alles andere, als das, was ich mir vorgestellt hatte. Es war eine komplett andere Welt." Und das sollte nicht die einzige Überraschung für Alina Graf bleiben.Carlo Thränhardt fand kurz nach dem Tod seiner Frau eine neue Liebe Nach dem Tod seiner Ehefrau Anfang dieses Jahres war der ehemalige Hochspringer Carlo Thränhardt vor allem damit beschäftigt, zu trauern und für seinen Sohn zu funktionieren. Eine neue Beziehung war das Letzte, an das er in dieser Situation dachte. Doch nur wenige Monate später begegnete er in einem Münchner Lokal Stefanie und die beiden verliebten sich noch am selben Abend ineinander: "Ich habe absolut gespürt, dass das meine neue Frau sein wird."Gabriele und Peter Matena lernten sich unter außergewöhnlichen Umständen kennen Die Nierenpatienten Peter und Gabriele Matena trafen sich jahrelang mehrmals wöchentlich bei der Dialyse. Doch obwohl Gabriele schon bald Gefallen an Peter fand, wollte der Funke bei ihm nicht überspringen. Erst als beide fast zeitgleich ein Spenderorgan bekamen und sie sich im Krankenhaus wiedertrafen, wendete sich das Blatt und der überzeugte Junggeselle fasste sich ein Herz: "Da bin ich wach geworden. Da merkte ich: Jetzt hat's dich wohl erwischt."Antje Zeier wurde nach 16 Jahren Ehe von der Erkenntnis überrascht, dass sie Frauen liebt Eine Familie mit Mann und Kind war für Antje Zeier viele Jahre der größte Wunsch - und er ging in Erfüllung. Doch im Laufe der Jahre merkte sie, dass ihr etwas fehlte: "Ich hatte immer das Gefühl: Wenn ich jetzt sterbe, weiß ich irgendetwas ganz Wichtiges von mir nicht." Erst als sie sich wegen unerklärlicher Schmerzen in Therapie begab, fand sie eine Antwort. Doch die Erkenntnis, dass sie eigentlich Frauen liebt, war zunächst ein Schock für sie.David Wilchfort ist als Psychotherapeut und Paarberater tätig Der Psychotherapeut und Paarberater David Wilchfort weiß: "Jede Liebe ist überraschend." Denn niemand könne mit Gewissheit vorhersagen, in welcher Situation und in welche Person er sich verlieben wird. Der Paartherapeut weiß nicht nur, wie sehr die Menschen oft in Sachen Liebe von sich selbst überrascht sind, sondern auch, wie man die Beziehung nach der ersten Phase der Verliebtheit lebendig hält: mit kleinen Überraschungen."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen."Nachtcafé: Von der Liebe überrascht" am Freitag, 15. November 2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen