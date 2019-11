Open Systems, ein weltweit führender Anbieter für Netzwerk- und Sicherheitslösungen nach dem As-a-Service-Ansatz, ist ab sofort offizieller Partner im Microsoft Azure Virtual WAN-Programm. Als Teil der Partnerschaft vereinen beide Unternehmen das Open Systems SD-WAN mit Microsoft Azure und integrieren im nächsten Schritt die Open Systems SASE-Plattform (Secure Access Service Edge) vollständig sowohl mit Azure als auch mit dem Azure Virtual WAN und bieten so eine Lösung für die Anbindung von Unternehmen und ihren Remote Offices an Azure Cloud Services.

Mit der Integration können Unternehmen ihre IT-Infrastruktur in die Cloud migrieren sowie lokale und externe Rechenzentren konsolidieren. Open Systems Secure SD-WAN stellt sicher, dass der Datenverkehr zwischen dem Kundenstandort und der Azure-Infrastruktur vollständig verschlüsselt und durchgängig überwacht wird. Durch den weltweiten Zugriff auf Azure-Clouds können Nutzer Anwendungen je nach Bedarf einfach und schnell an jedem beliebigen Ort einsetzen. So können sich Unternehmen besser auf ihr Geschäft fokussieren und müssen sich nicht um Probleme bei der Konnektivität, Sicherheit oder Bandbreite kümmern.

"SD-WAN und Cloud-Transformation gehen Hand in Hand", kommentiert Ogi Stanovcic, Head of Strategic Alliances bei Open Systems. "Das SD-WAN in unserer SASE-Plattform spielt eine wesentliche Rolle bei der digitalen Transformation und vereinfacht deutlich die Bemühungen um zuverlässige und sichere Verbindungen mit hoher Bandbreite zwischen mehreren Microsoft Azure-Installationen."

Die Edge- und Cloud-native SASE-Plattform von Open Systems wird von fachkundigen Sicherheitsexperten verwaltet und ermöglicht es Unternehmen, ihre Anforderungen an sicheren Zugriff zu gewährleisten.

Über Open Systems

Open Systems ist ein führender Anbieter für Netzwerk- und Sicherheitslösungen nach dem As-a-Service-Ansatz, der die Agilität von Unternehmen verbessert, die Produktivität der Mitarbeiter sowie die Qualität der Kundenerlebnisse steigert und die IT-Ressourcen optimiert. Die Open Systems-Serviceplattform verbindet die Transparenz, Flexibilität und Kontrolle, die Unternehmen für ihre Netzwerke verlangen, mit der Leistung, Einfachheit und Sicherheit, die sie dringend benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter open-systems.com.

